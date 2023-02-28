انخفاض سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 28-2-2023 عيار 21

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تعرفكم عن أسعار الذهب في سوريا بالتعاملات في الأسواق وجاءت على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 28-2-2023

سعر غرام الذهب عيار 21 في الحسكة جاء، شراء: 370,000، مبيع: 376,000 ، وكان الإغلاق السابق ، 381,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في حلب جاء، شراء370,000 ، مبيع: 375,000 ، وكان الإغلاق السابق 380,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في ادلب جاء، شراء373,000 ، مبيع: 377,000 ، وكان الإغلاق السابق : 383,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق جاء ، شراء373,000، مبيع376,000 وكان الإغلاق السابق 383,000 ليرة .

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

سعر عيار 21 في سوريا اليوم

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 312,857 وشراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .

ونشر إلى هذه الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر .