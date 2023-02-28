عائلة غزية جديدة تتبرع بقرنيتي فقيدها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:14 ص
28 فبراير 2023
عائلة غزية جديدة تتبرع بقرنيتي فقيدها
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء28/2/2023م، أن عائلة الغرة بادرت بالتبرع بقرنيتي فقيدهم المرحوم: مازن عبد الله الغرة، وفق تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة||

الثلاثاء 28/2/2023

استباقا للخيرات واستمرارا لحملة #ومن_أحياها

بادرت عائلة المرحوم مازن عبد الله الغرة (62 عام ) من غزة ، بالتبرع بقرنيتي الفقيد ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون إثنين ممن حرموا نعمة الإبصار ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد.

رحم الله الفقيد وأجزل له ولذويه الأجر والثواب

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