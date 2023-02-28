الأسير محمد العرقان يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد نبيل العرقان (64 عامًا)، من الخليل، عامه الـ29 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك منذ اعتقاله في شباط عام 1995.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير العرقان واجه بعد اعتقاله تحقيقا قاسياً استمر لمدة ثلاثة شهور في حينه، وأُصيب قبل عدة سنوات بورم حميد في الكبد، تم استئصاله لاحقًا.

وأوضح النادي أن الأسير العرقان متزوج وله أربعة أبناء، وحينما اُعتقل كانت ابنته الكبرى تبلغ من العمر (12) عامًا، وأصغر أبنائه (6) سنوات، وأصبح اليوم جَدا لـ(6) أحفاد، يحرمهم الاحتلال من رؤيته، كما حرم الاحتلال سابقًا أحد أبنائه من رؤيته لأكثر من (17) عامًا، وكذلك غالبية أفراد العائلة التي تعرضت لحرمان على مدار سنوات، ومجددًا حرم الاحتلال أحد أبنائه من زيارته.

جدير ذكره أن الأسير العرقان محكوم بالسّجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال الصهيوني.