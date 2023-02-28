الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهدين أشرف السعدي وعلاء جبالي ومحمد أبو ناعسة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: أشرف السعدي

بتاريخ 13 فبراير 1979م كان مخيم جنين على موعد مع فارسه أشرف محمود السعدي، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، عائلة لها تاريخها الجهادي المشرف والتي قدمت أبناءها شهداء وأسرى على طريق حرية شعبنا، وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

انتمى فارسنا أشرف إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وتعرض للاعتقال خلال الانتفاضة الأولى عام 1992م، على خلفية رشق جيش الاحتلال بالحجارة، وحكم عليه لمدة ستة أشهر، ومع انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000م، وخلال معركة مخيم جنين، اعتقلته قوات الاحتلال للمرة الثانية، أثناء تصديه للاقتحام، وحکم 3 سنوات ثم أفرج عنه.

بعد الإفراج عنه نشط في صفوف سرايا القدس، وشكل خلية عسكرية أربكت الاحتلال ما جعله عرضة للمطاردة والتهديد بالاغتيال أكثر من مرة، وتعرض للإصابة أثناء عملية مطاردة بعدما حاصرته بمنطقة الجابريات إلى جانب الشهيد القائد حسام جرادات والشهيدين المجاهدين صلاح صوافطة ومحمد عتیق.

شددت قوات الاحتلال من ملاحقتها للمجاهد أشرف، بعد مشاركته مع مجموعة لسرايا القدس، بخوض اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال، أدى لإصابة عدد من الجنود، وتدمير جيبهم العسكري والاستيلاء على عناد الجنود.

الشهيد المجاهد: علاء الجبالي "بريكي"

أبصر فارسنا علاء رفيق الجبالي، النور في دولة الإمارات العربية في 24 يوليو 1978م، ثم انتقل مع أسرته للأردن ودرس حتى الصف العاشر، ثم انتقل إلى فلسطین عام 1996م واستقر برفقة عائلته في مخيم جنين.

تتلمذ فارسنا علاء على يد الشهيد مجدي جرادات، الذي استشهد بتفجير سيارته عن بعد. ثم بدأ المجاهد علاء بعلاقة صداقة مع الشهداء حسام جرادات ووليد عبيدي وأشرف السعدي ومحمد أبو ناعسة وهم من قادة وكوادر سرايا القدس في جنين.

الشهيد المجاهد: محمد أبو ناعسة

بتاريخ 30 يوليو 1973م، كان مخيم جنين على موعد مع فارسه محمد إبراهيم أبو ناعسة، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

انتمى الفارس محمد لحركة الجهاد الإسلامي منذ نعومة أظفاره، وعقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، عمل في سرايا القدس الجهاز العسكري للحركة، وشارك في العديد من العمليات البطولية منها إطلاق النار على جنود الاحتلال ومستوطنيه وصد التوغلات التي كان يتعرض لها مخيم جنين.

شهداء على طريق القدس: في الثامن والعشرين من فبراير 2007م اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين بعشرات الآليات العسكرية وحاصرت مكان تواجد الأبطال الثلاثة أشرف وعلاء ومحمد حيث رفضوا الاستسلام وخاضوا معركة بطولية مع العدو لساعات، انتهت بارتقاءهم بعد نفاذ الذخيرة التي كانت بحوزتهم ليرتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين.