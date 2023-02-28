هل تم فتح باب التسجيل للمنحة القطرية 100دولار؟ الوزارة تجيب

فندت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، صباح اليوم الثلاثاء28/2/2023م، كافة الأخبار المتداولة بشأن فتح باب التسجيل للاستفادة من المنحة القطرية 100دولار.

وقالت الكحلوت في تصريحات إذاعية:" إن باب التسجيل للاستفادة من المنحة القطرية ما زال مغلق حتى اللحظة منذ قرابة عامين"، مؤكدة عدم وجود معلومات لدي الوزارة عن إعادة فتحه من جديد.

وبينت أن المسجلين على قوائم الانتظار للاستفادة من المنحة القطرية يخضعون للفلترة وفي حال تم الموافقة على أي من الأسماء يتم الصرف لهم

وبشأن موعد صرف الشؤون الاجتماعية، أكدت المتحدث باسم وزارة التنمية "حتى اللحظة لا جديد بخصوص موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وبإنتظار تصريح قريب من رام الله للإعلان عن الموعد ونأمل أن يكون قبيل شهر رمضان".

ويستفيد من المنحة القطرية في قطاع غزة قرابة الـ100ألف أسرة فقيرة، تصرف كل شهر بواقع 100دولار تصرف في المحال التجارية ومعارض الاتصالات بقيمة 310شيكل لكل عائلة فلسطينية منذ العام الـ2018م.