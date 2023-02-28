مستوطنون يطلقون النار تجاه مجموعة من الفلسطينيين في جنين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء28/2/2023م "إن مجموعة من المستوطنون، الليلة الماضية، اطلقوا النار تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة".

وبحسب تلك الوسائل، أن عددا من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، أطلقوا الرصاص على الشبان: هاني إسماعيل دواهدة، ومحمد أبو ركبه، ومحمد جلامنة، وهاني السعدي أثناء تواجدهم في نزهة في خربة يرزا قرب طوباس.

وبالتزامن ذلك، أكدت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء بالضرب على الشاب هاني دواهدة قبل أن تعتقله من مدينة جنين.

يذكر أن قوات الاحتلال، شنت فجر اليوم الثلاثاء 28-2-2023، حملة اعتقالات مدينتي جنين والخليل بالضفة المحتلة.