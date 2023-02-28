قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الثلاثاء 28-2-2023

حافظت أسعار بيع بعض أصنافالخضروات في أسواق غزة، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.

وبشكل دائم نقوم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتحديث كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، فهي تهم المواطنين ويبحثون عنها باستمرار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللهوم في الأسواق، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، كما يلي: