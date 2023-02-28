شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-2-2023، تراجعاً على أسعار صرفها، بعد سلسلة من الأرباح التي حققها الدولار مؤخراً.

ونحرص في "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل ما هو جديد وكافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الدولار والعملات الأخرى المتداولة في الأسواق؛ حيث تهم شريحة كبيرة من التجار والناس.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-2-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.94

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.88

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل اشيكل: 0.12