استقالة عضو في الائتلاف "الاسرائيلي" الحاكم

أفادت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين بأن رئيس حزب "نوعام" آفي ماعوز، أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو استقالته من منصبه كنائب للوزير.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن ماعوز قدم استقالته بسبب عدم منحه الصلاحيات التي طالب بها عند توقيع الائتلاف الحكومي.

وأشارت إلى أن ماعوز قال في رسالته لنتنياهو "إنه يفكر بعدم دعم الائتلاف الحكومي في قراراته بالكنيست".

وقال ماعوز في الرسالة "لدهشتي اكتشفت أنه لا توجد نية صادقة لتنفيذ اتفاق الائتلاف بشأن إدارة الهوية القومية اليهودية".

وأضاف "سأقوم بواجبي كعضو كنيست عادي في الائتلاف".