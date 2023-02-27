ما هو سبب وموضوع نزول سورة عبس مختصرة

عثر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ضمن عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل عملية بحث متعلقة بسورة عبس، تحت عنوان سبب نزول سورة عبس، وهو ما سنوضح لكم متابعين الكرام في هذه المقالة للحديث عن اجابة سؤال المتابعين عبر محرك قوقل حول سبب نزول سورة عبس، والتي وجد فريق العمل العديد من الاجوبة عن سبب نزول سورة عبس اثناء عملية البحث التي قام بها لكتابة هذه المقالة وصولاً للمعلومة الصحيحة التي من شأنها أن تفيد الباحث والمسلمين بشكل عام، لهذا متابعين وتماشياً مع عمليات البحث الكثيرة التي رصدناها سنوضح لكم سبب نزول سورة عبس.

سبب نزول سورة عبس

وحول الاجابة عن سؤال ما هو سبب نزول قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءهُ الأَعْمَى}؟، سنضع لكم متابعين الكرام إجابة هذا السؤال من قبل الشيخ أحمد شريف النعسان

(الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذهِ السُّورَةُ نَزَلَت في شَأنِ عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتومٍ، وذلكَ أنَّهُ أتى رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَرْشِدْنِي؛ وعِندَهُ صَناديدُ قُرَيشٍ.

فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَقُولُ: «أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْساً؟».

فَيَقُولُ: لَا. فَفِي هَذَا أُنْزِلَت. رواه الحاكم والترمذي.





ما سبب نزول سورة عبس

وبناء على ذلك:

فهذهِ السُّورَةُ الكَريمَةُ نَزَلَت في حَقِّ الصَّحَابِيِّ الجَليلِ عَبدِ الله بنِ أُمِّ مَكتومٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وفيها عِتابٌ من الله تعالى لسَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا العِتابُ لِصَالِحِهِ ولَيسَ عَلَيهِ، لأنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كانَ يُتعِبُ نَفسَهُ من أجلِ إسلامِ صَنادِيدِ قُرَيشٍ، حتَّى قالَ لهُ تَبارَكَ وتعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴾. وقالَ لهُ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر * إِلا مَن تَوَلَّى وَكَفَر * فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأَكْبَر * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

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ما سبب نزول سورة عبس مختصرة

وايضا ضمن مقالنا الذي حمل عنوان ما هو سبب وموضوع نزول سورة عبس مختصرة، ووضعناه لكم متابعين الكرام وفقاً لعمليات البحث التي رصدها فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حول سبب نزول سورة عبس سنرفق لكم في هذه الفقرة مقطع فيديو قصير يوضح لكم سبب نزول سورة عبس.

من هو الصحابي الذي نزلت فيه سورة عبس

سبب تسمية سورة عبس بهذا الاسم

وفي مقالنا ما هو سبب وموضوع نزول سورة عبس مختصرة، وحول السؤال عن سبب تسمية سورة عبس بهذا الاسم ، فقد بدأت سورة عبس بالفعل الماضي (عبس) وبذلك سميت بهذا الاسم واشتهرت به حيث تناولت هذه السورة المباركة قصة مجيء الرجل الأعمى ابن أم مكتوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبوسه عليه الصلاة والسلام في وجهه والتي سبق وتناولناها بشكل مفصل.

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ما هو موضوع سورة عبس

مكان نزول سورة عبس

وحول مكان نزول سورة عبس تعدّ سورة عبس إحدى السور المكية، ويبلغ عدد آياتها اثنين وأربعين وفق العدد الكوفي وعند أهل مكة، وواحد وأربعين وفق العدد البصري، وأربعين عند أهل الشام، أمّا ترتيبها من حيث النزول بين سور القرآن الكريم فهي السورة الرابعة والعشرين، وتسمّى سورة عبس بسورة الصاخة، والسفرة، والأعمى، وسورة ابن أم مكتوم

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