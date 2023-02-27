إنقاذ 32 شخصاً من العالقين تحت الأنقاض جرّاء الزلزال بولاية ملاطية

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، إنقاذ 32 شخصاً من العالقين تحت الأنقاض من جرّاء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية الإثنين.

وأضاف سيزر في مؤتمر صحفي، الإثنين، من مقر "آفاد" بالعاصمة أنقرة، أن 29 مبنى انهارت من جرّاء الزلزال الأخير في ملاطية، لافتاً إلى مشاركة 657 عنصراً في أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه تم إنقاذ 32 شخصاً من تحت الأنقاض. اقرأ أيضًا: قتيل وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 103 بزلزال ملاطية وأفاد بأن الزلزال الأخير أسفر عن وفاة شخص وإصابة 110 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مبنيين.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في ملاطية اليوم الإثنين، مركزه منطقة يشيل يورت.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.