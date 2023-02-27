جامعة النجاح تعلن استمرار الدوام إلكترونيا غداً الثلاثاء

قررت جامعة النجاح الوطنية، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م، الاستمرار في الدوام الالكتروني غداً الثلاثاء.

وبحسب تصريح صحفي، قالت جامعة النجاح "إنها قررت الاستمرار في الدوام الالكتروني يوم غد بسبب استمرار اعتداءات المستوطنين في نابلس وبفعل الأوضاع الأمنية".

يشار إلى أن مدينة نابلس ولليوم الثاني على التوالي تشهد بشكل عام وبلدة حوارة خاصة اجواء أمنية صعبة؛ اثر اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على سكان البلدة، والتي أسفرت وفقاً لادارة المحافظة على إصابة العشرات من الفلسطينيين، بالإضافة لاحراق مئات المنازل والمركبات.