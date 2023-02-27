"فلكيا" شهر رمضان المبارك يوم الخميس 23 مارس 2023

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، انه وفقا للحسابات الفلكية التي قامت بها، فإن شهر رمضان لهذا العام سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 23 آذار المقبل، وستكون عدته 29يوما.

وأوضحت الجمعية الفلكية، في بيان لها، ان الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي سوف يحدث يوم الثلاثاء 21 آذار في تمام الساعة 08:23 مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين.

وأضافت الفلكية الفلسطينية، ان الشمس تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 05:50 دقيقة، فيما يغرب القمر عند الساعة 05:39 دقيقة مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في هذا اليوم في كافة الدول العربية والإسلامية، وستكون رؤيته مستحيلة او غير ممكنة من كافة دول العالم.

وتابعت الجمعية الفلكية الفلسطينية، انه في اليوم التالي الأربعاء 22آذار ستكون رؤية الهلال ممكنة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق23 آذار هو أول أيام شهر رمضان للعام الحالي.