الشعبيّة: عملية أريحا البطوليّة رد على عدوان نابلس وتؤكّد أنّ مقاومتنا مستمرة ضد الاحتلال

أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاثنين، أن العملية النوعيّة التي نفّذها مقاومون في أريحا وأسفرت عن إصابة عددٍ من المستوطنين بجراحٍ خطرة، تأتي ردًا على جريمة المستوطنين الفاشيين وجنود الاحتلال الذين اعتدوا على أهلنا وممتلكاتهم في نابلس، وجزء من مقاومتنا المستمرة ضد الاحتلال.

وحيّت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، السواعد الثائرة التي تواصل معركة التصدي للهجمة الصهيونيّة الواسعة على شعبنا، وتثبت على مدار الساعة أنّها أقوى وأشد وأكثر إصرارًا على الاستمرار بتأجيج نار المواجهة، ومواصلة مسيرة النضال دفاعًا عن حقوقنا الوطنية المشروعة، وردًا على الجرائم المتواصلة ضد شعبنا.

ودعت الشعبيّة إلى تصعيدٍ شعبي ومسلّح شامل يطال وجود الاحتلال والمستوطنين على أي بقعةٍ من فلسطين، وذلك لحماية شعبنا وقضيته من جرائم الاحتلال ومشاريع التصفية.

وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.