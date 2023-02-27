برشلونة يعلن إصابة "ليفاندوفسكي" ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الإثنين27/2/2023م، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وبحسب بيان لـبرشلونة، أكدت أن ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته تعتمد على تعافيه.

وبالتزامن مع بيان برشلونة، أكد برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، أن ليفاندوفسكي لن يشارك في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الخميس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وأشار البرنامج، إلى أن مدة غياب المهاجم البولندي صاحب ال34 عاما تتراوح بين 10 إلى 15 يوما.



وشارك ليفاندوفسكي في خسارة برشلونة أمام ألميريا (1-0) على ستاد "ألعاب البحر الأبيض"، بالجولة 23 من الليجا.



يشار إلى أن رصيد برشلونة بلغ بعد خسارته أمام ألميريا عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة بالمركز 15.



