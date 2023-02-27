الجهاد الاسلامي تبارك عمليات المقاومة في أريحا وتؤكد أن العدو سيدفع ثمن كل جرائمه

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م، عمليات المقاومة في أريحا التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين.

وأكدت الحركة في بيان لها تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عمليات المقاومة مستمرة والعدو سيدفع ثمن كل جرائمه، مشيدة بشجاعة والمنفذين وعملية التنفيذ

وشددت على أن الاحتلال وحكومته الفاشية يتحمل مسؤولية كاملة، مؤكدة أن من يشعل النار ويرعى الارهاب عليه أن يتحمل تبعات إرهابه وعدوانه

وحذرت الجهاد الاحتلال من التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني

كما شددت على أن الاستيطان أينما وُجد ، فهو هدف شرعي للمقاومة

وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.