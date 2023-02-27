بالفيديو اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار قرب أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:52 م
27 فبراير 2023
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