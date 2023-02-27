تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
9° - 7°
الجمعة
13° - 13°
السبت
14° - 14°
الأحد
17° - 17°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.85
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.12
جنيه إسترليني
4.37
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار قرب أريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:52 م
27 فبراير 2023
متعلقات
الكشف عن فيديو لعملية إطلاق النار بمطعم للمستوطنين جنوب أريحا السبت الماضي
09:52 ص
فيديو يوثق اللحظات الأولى لعملية القدس المحتلة
10:34 ص
بالفيديو
مشاهد للحظات الأولى من مكان عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس
11:01 ص
القناة 12 العبرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار في أريحا
06:45 م
عاجل