أصوات التكبير تعلو في "مساجد غزة" ابتهاجاً بعملية أريحا البطولية

علت أصوات التكبير من مكبرات الصوت من مآذن مساجد قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين27/2/2023م؛ ابتهاجاً بعملية أريحا البطولية.

وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع علو أصوات التكبيرات مساجد القطاع، وزع الكثير من الفلسطينيين الحلوى ابتهاجاً بعملية أريحا البطولية وسط فرحة بالعملية التي جاءت كرد طبيعي

على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الضفة والقدس وخاصة بلدة حوارة في نابلس ليلة أمس الأحد.