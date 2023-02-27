القناة 12 العبرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار في أريحا

كشف مراسل القناة 12 العبرية تفاصيل جديدة حول العمليات المتتالية التي وقعت في اريحا مساء اليوم الاثنين و قتل فيها مستوطن، بينما أصيب 4 اخرين بجروح.

و أوضح المراسل أن عملية أريحا بدأت بإطلاق نار على المركبة الأولى وأصيب بها مستوطن بحالة حرجة، ثم أطلق المنفذون النار على مركبة مستوطنين أخرى ولم تقع إصابات، وأعادوا الكرة نحو مركبة ثالثة، ثم تركوا مركبتهم وأشعلوا النار فيها، وانسحبوا سيراً على الأقدام، وقوات الاحتلال تواصل البحث عنهم".

و كانت مصادر عبرية اكدت مقتل مستوطن اصابة أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.