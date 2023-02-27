محدث بالفيديو والصور مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

قتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل مستوطن جراء إطلاق النار على مركبته مباشرة بواسطة سلاح ناري، فيما أصيب أربعة آخرون بجراح بعد نحو عشرة دقائق من تنفيذ العملية الأولى التي وقعت بالقرب من المكان بالتحديد على شارع 90 في منطقة الأغوار، شمال البحر الميت.

وأشار الإعلام، إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وحضرت قوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى مكان العمليتين، وفرضت طوقًا أمنيًا بعد أن أغلقت عدد من الطرق ومداخل أريحا، حيث تجري عمليات تمشيط من أجل الوصول إلى المنفذ الذي تمكن من الإنسحاب، مستخدمة مروحيات ومسيرات.

وحسب الإعلام العبري، فإن المنفذ ترك سيارته وأضرم فيها النار قبل أن ينسحب.

من جهته، أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين يعتدون على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

يشار إلى أنه في يوم أمس، قتل مستوطنين بعملية اطلاق نار نفذها شاب فلسطيني داخل بلدة حوارة في نابلس، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان بسلام.

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وأحرق مستوطنون متطرفون، مساء أمس، عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنون أحرقوا حوالي 35 منزل بشكل كامل من منازل المواطنين و100 سيارة بالإضافة لحرق 40 منزلاً بشكل جزئي، في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما صدحت مكبرات الصوت في المساجد بمناشدة المواطنين للتصدي للمستوطنين.

وفي وقتٍ سابق، اعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: بأن 400 مستوطن تظاهروا في حوارة - وقاموا بإحراق 30 مركبة فلسطينية وأكثر من 10 منازل مما أدى لإصابة العشرات".

وبدوره، قال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 390 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في حوارة جنوب نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على 3 سيارات إسعاف".

كما استشهد شاب خلال اعتداءات المستوطنين على المواطنين في بلدة زعترة قرب نابلس.



