ضبط تردد قناة بي أن سبورت بريميوم 1 و 2 الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات ، وتعد هذه القناة من الأقوى مقارنة بالآخرين في عرض المباريات والدوريات الرياضية العالمية والعربية وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS وخطوات ضبطتها على الرسيفر وبالتالي مشاهدة كل ما تبثه من مباريات وتحليلات في استديو هاتها المميزة وتأتي هذه المقالة تأتي ضمن سلسلة مقالات يعكف الفريق على نشرها ووضعها ونضع فيها معظم الترددات كما هو الحال هنا ويترتب على الجميع من الان المتابعة .

ضبط تردد قناة بي أن سبورت بريميوم الجديد 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى التي جاءت بعد هذه المقدمة إلى أنكم تتعرفون على ضبط تردد قناة بي ان سبورت بريميوم الرياضية على النايل سات ، ويترتب على كل شخص من الآن المواصلة في قراءة هذه السطور .

التردد: 12245

بعد الاستقطاب: عمودي (V)

ثم معدل الترميز: 27500

ثم اكتب معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي أن سبورت بريميوم 1

كما ووضعنا لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي سهيل سات ، وهو على النحو التالي: التردد: 11547. معامل الاستقطاب: عمودي. ومعدل الترميز: 27500. تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة تردد قناة بي ان سبورت بريميوم يوتلسات

كما ونضيف لكم إلى التردد على هذه القمر الصناعي وهو التالي : التردد: 11013. معامل الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت على استرا الجديد

ونواصل معكم تقديم تردد قناة بي ان سبورت وجاء على القمر الصناعي استرا وهو.. التردد: 111547. معامل الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت

أولا: في الخطوة الأولى ، يترت القيام بالضغط على زر القائمة Menu، وثم الدخول إلى قائمة الضبط.

ثانيا: في الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، القيام بتحديد القمر الصناعي المراد.

ثالثا: في الخطوة الثالثة ، القيام بإدخال تردد القناة bein sport premium الجديد الخاص بالقمر الصناعي.

رابعا: في الخطوة الرابعة ، ثم الضغط على OK. تبدأ عملية البحث عن القنوات الجديدة وتنزيلها.