دعوات للتظاهر في سخنين تنديدا بالعدوان "الإسرائيلي" على حوارة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، للمشاركة مساء غد الثلاثاء، في تظاهرة قطرية ضد العدوان على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، "لن نترك شعبنا فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين، واجبنا جميعا كل في موقعه العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة، يجب أن نكون أوفياء لانتمائنا لشعبنا الفلسطيني، وأن نكون في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات".

وأضاف رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن المستوطنين هم ذراع من أذرع حكومة الاحتلال التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبونها يوميا.

وهاجم المستوطنون، أمس الأحد، بلدة حوارة جنوب نابلس وأحرقوا مئات المنازل والسيارات وشردوا الأهالي من بيوتهم تحت أنظار جيش الاحتلال الذي زعم أنه لا يستطيع وقف اعتداءات المستوطنين ومنعهم، كما استهدف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الاقطش.