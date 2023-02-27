القيادي رضوان يؤكد ضرورة التنسيق بين الإعلام لمواجهة محاولات تغيير معالم القدس

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل رضوان، أنّ رسالة الشعب الفلسطيني، تتعاظم في تصعيد المقاومة بوجه مؤمرات العدو الاسرائيلي، الساعي لتغيير الوقائع في القدس المحتلة.

وشدد رضوان، في كلمة له خلال إفتتاح أوّل ملتقى لإحياء ذكرى شهداء إعلام المقاومة، الذي يُعقد في طهران، تحت شعار "رواة المقاومة"، على أنّ الجهد الإعلامي يجب أن ينصب على الدفاع عن القدس، التي إستشهد من أجلها الإعلاميون.

وأشار رضوان إلى ضرورة التنسيق بين الوسائل الاعلامية، على امتداد الأمة لكشف مخططات الحكومة الاسرائيلية، وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، بوجه محاولات تغيير معالمها.

وأعرب عن تقديره للمرابطين والمرابطات على أرض فلسطين، الذين يقاومون نيابةّ عن الأمّة، مشددا على انّ الوجب، يقتضي دعم مقاومة الشعب الفلسطيني باستمرار، ودعم الإعلام المقاوم، الذي يكمل بعمله عمل المقاومة.

وأكّد رفض الفلسطينيين الاجتماع العقبة، مشدداً على أنّ عملية حوّارة البطولية، جاءت رداً طبيعياً على هذا الإجتماع وجرائم الاحتلال، لتؤكد انّ كل محاولات القضاء على هذه المقاومة المتصاعدة في الضفّة المحتلة وعلى إمتداد الارااضي الفلسطينية لن تنجح، وأنّ الشعب الفلسطيني، سيواصل مقاومته حتى دحر الاحتلال.