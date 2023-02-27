طريقة طبخ الملوخية في المنزل رمضان 2023 خطوة بخطوة، تتجهز السيدات الفلسطينيات لاستحضار أكلات ووجبات شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هـ، فهناك أكلات معينة يشتهيها الصائمون في أول أيام شهر رمضان المبارك، من بين هذه الأكلات "الملوخية" الشهير في فلسطين بشكل عام وبين أهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، لذا سنرفق لكم مكونات وطريقة عمل الملوخية في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج في رمضان 2023

طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج في رمضان 2023، لا تخلو موائد الفلسطينيين لاسيما من أهالي قطاع غزة من أكلة الملوخية خلال أيام شهر رمضان المبارك، إذ إن هناك الآلاف من العائلات تبدأ أول فطور في شهر رمضان بتناول الملوخية كوجبة أساسية على موائدهم، حيث تتنوع عمل الملوخية، فمنهم من يطهونها بالدجاج ومنهم من يطهوها باللحوم الحمراء، ومنهم من يضع علينا البندورة، وفي هذا الصدد ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج في رمضان 2023.

مكونات طبخ الملوخية في رمضان 2023

مكونات طبخ الملوخية في رمضان 2023، تمتلئ الموائد الفلسطينية بأكلة الملوخية في أول أيام شهر رمضان المبارك، لذا سننشر لكم، مكونات عمل الملوخية في رمضان 2023، حيث نحضر كيلوغرام من الدجاج المقطع، ونجلب أيضا كيلوغرام من الأرز، كما نجلب كيلوغرام من الملوخية، ونأتي بـ ربع كوب من الشعيرية، ونصف ملعقة كبيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وأربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي، وفصان من الثوم المهروس، وحبة من البندورة المفرومة في حال أراد ذلك.

طريقة تحضير الملوخية في المنزل مكتوبة خطوة بخطوة

طريقة تحضير الملوخية في المنزل مكتوبة خطوة بخطوة، أما عن طريقة تحضر الملوخية، فإننا نحضر كمية مناسبة من الماء الدافئ فوق الأرز، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم بعد ذلك نغسل الدجاج بعصير الليمون وزيت الزيتون، ثم نضعه في قدر عميق على نار متوسطة، ثم نضيف كمية كافية من الماء لغمره، ثم نتركه لمدّة لا تقل عن نصف ساعة حتى تنضج، ثن نصفي الدجاج، وبعد ذلك نضعه في وعاء واسع، ونتركه جانباً، ثم نضع الملوخية داخل مرق الدجاج، ثم نضيف حبة البندورة، ثم بعد ذلك نضيف الثوم، ثم نحركها جيداً، ونتركها على النار لمدّة لا تقل عن عشر دقائق، مع تحريكها جيداً، ثم نضع زيت الذرة في قدر كبير على نار متوسطة، ثم نتركه حتى يسخن جيداً، بعد ذلك نضيف الشعيرية، ونتركها حتى تتحمر، ثم نضيف الأرز والملح والكركم إضافة الأرز، والملح، ونخلط جميع المكونات مع بعضها، بعد ذلك نضيف كمية مناسبة من الماء، ونتركه حتى يغلي تماماً، ثم نخفض النار، ثم نترك الأزر حتى ينضج، ثم نوضع الدجاج في صينية خاصة بالفرن، ثم نضيف البهارات إليها حسب الرغبة، ثمّ إدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً على حرارة متوسطة، وتركها لمدّة عشر دقائق حتى يتحمر الدجاج جيداً. رفع الأرز عن النار، ووضعه في طبق خاص بالتقديم بجانب الملوخية، وتوزيع الدجاج على الوجه.