كم جاء سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 27-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 27-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، آلاف المهتمين في جميع محافظات البلاد لا سيما في حلب وادلب والحسكة ودمشق يبحثون على مواقع الانترنت من أجل التعرف أسعار الذهب في سوريا وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري من أجل ان تتعرفوا على هذه الأسعار الجديدة وهو على النحو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 27-2-2023

سعر غرام الذهب في دمشق عيار 21 اليوم ، شراء379,000، مبيع : 382,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 382,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء : 379,000 ، مبيع: 382,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 382,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 374,000 ، مبيع: 379,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 377,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 374,000 ، مبيع : 379,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 377,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر غرام الذهب عيار 24 قد وصل عند مستوى بيع 406,857 وشراء 406,286 ليرة .

سعر عيار 22 قد وصل عند مستوى بيع 372,952 وشراء 372,429 ليرة .

سعر عيار قد وصل عند مستوى 21 بيع 356,000 وشراء 355,500 ليرة .

سعر عيار 18 قد وصل عند مستوى بيع 305,143 وشراء 304,714 ليرة .

سعر عيار 14 قد وصل عند مستوى بيع 237,333 وشراء 237,000 ليرة .

سعر عيار 12 قد وصل عند مستوى بيع 203,429 وشراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة قد وصل عند مستوى بيع 12,653,257 شراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب قد وصل عند مستوى بيع 2,848,000 وشراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو قد وصل عند مستوى بيع 406,857,143 وشراء 406,285,714 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 27-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال التجاري لأخر بفارق نسبي .