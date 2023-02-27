القيادي عطايا: قمة العقبة محاولة لتقويض المقاومة وإطفاء ثورة الضفة المشتعلة

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، اليوم الاثنين 27/2/2023، أن قمة العقبة، محاولة لتقويض المقاومة وإطفاء الثورة المشتعلة في الضفة المحتلة، وإعادة زج السلطة لحماية أمن الكيان الصهيوني.

واعتبر عطايا اتفاق العقبة ذو طابع أمني و جاء لتسخير الأداة الفلسطينية في مواجهة وإبعاد شبح المقاومة عن الاحتلال .

وشدد خلال تصريح لإذاعة القدس تابعته "فلسطين اليوم" على أن الاجتماع هو محاولة خبيثة لشق الصف الفلسطيني، ولصدام فلسطيني فلسطيني في الضفة المحتلة.

وقال:" لن يستطيع أحد أن يقطع يد المقاومة، وستطال كل من يعبث بشعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية."

وشهدت العقبة الأردنية، لقاءً شارك فيه مندوبون عن السلطة ووفد "إسرائيلي" وآخر أردني ومصر برعاية أمريكية لمحاولة القضاء على المقاومة في الضفة.