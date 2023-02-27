امساكية شهر رمضان 2023 في مصر- امساكية رمضان 2023 في القاهرة، يحل علينا اليوم السابع من شهر شعبان المبارك، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك في السنة الهجرية، وهو ما يعني أن نحو 22 يوما تبقت على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444، إذ في هذه الأوقات يزيد البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك في كل البلدان العربية والإسلامية حتى يتجهز له الناس ويتعرفوا على مواعيد الصلاة والإقامة والسحور والفطور.

امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 / 2023

امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 / 2023، إذ مع بدء العد التنازلي لدخولنا في شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، فإن غالبية المسلمين يبحثون الآن عن، تقويم امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 / 2023 لمعرفة مواقيت الإفطار والسحور والصلاة والإقامة يوميا، وبهذا الصدد سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة، حتى يتعرف الناس في تلك المحافظة على أوقات الصلاة والسحور والفطور.

امساكية شهر رمضان 2023- 1444 في القاهرة

امساكية شهر رمضان 2023- 1444 في القاهرة، رمضان شهر العبادات والطاعات، حيث تحل علينا في هذا الشهر الفضيل ليلة خير من ألف شهر حيث قال الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر: "إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر"، صدق الله العظيم، وغير أنّ في هذا الشهر ليلة عظيمة، إلا إن الله أنزل القرآن الكريم على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهو ما يثبت عظمته.

للاطلاع على امساكية رمضان 2023 في القاهر اضغط هنا

تقويم امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 2023

تقويم امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 2023، يتساءلون المصريون في القاهرة عن عدد الساعات المنوي صيامها في شهر رمضان 2023- 1444، كذلك يرغبون في معرفة مواعيد الإفطار والسحور، وهو ما دفعنا لنشر إمساكية شهر رمضان 2023، الذي يحل علينا في تاريخ 23 مارس 2023، وفق المعاهد الفلكية، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان، امساكية شهر رمضان 2023 في مصر- امساكية رمضان 2023 في القاهرة.