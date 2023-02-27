سعر ومواصفات Xiaomi 13 Pro- مواصفات شاومي 13 برو، يبحث عشاق التكنولوجيا والأجهزة الخلوية الحديثة عن مواصفات الجهاز الزكي الجديد شاومي 13 برو الذي نزل على الأسواق مؤخراً، حيث إن الإعلان عن مواصفاته جذبت أنظار الآلاف من عشاق شاومي، ودفعتهم للبحث عن مواصفات وسعر شاومي 13 برو، كما يبحثون عن عيوب الجهاز الخلوي الحديث، لأن كل مزايا يقابلها عيوب، لذا سنرفق لمتابعينا في هذه المقالة، سعر ومواصفات ومميزات وعيواب شاومي 13 برو.

سعر ومواصفات Xiaomi 13 Pro

سعر ومواصفات Xiaomi 13 Pro، يهتم عشاق ومتابعو الموبايلات الحديثة الإصدار الأخير من موبايل شاومي 13 برو، الذي تصدر محركات البحث مؤخراً، حيث ترغب تلك الفئات بالاطلاع على سعر ومواصفات جاهز شاومي برو 13 الجديد قبل اقنائه، لذا سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مميزات وسعر شاومي 13 برو الجديد، حيث يدعم الجهاز تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K.، كما إن الكاميرات الخلفية ممتازة في تصوير الصور العادية والمتنوعة، كما إن كل العدسات ممتازة خصوصا الرئيسية بمستشعر كبير 1 بوصة من سوني بالتعاون مع لايكا ، إضافة إلى أن السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو وتقدم تجربة صوتية مميزة ، كما إنه يحتوي على شاشة ممتازة منحنية الحواف مع معدل تحديث 120Hz وهي جيدة في مشاهدة المحتوى الـ HDR بسبب AI Engine الخاص بشاومي الذي يعزز من تجربة مشاهدة المحتوى ، كما إن مالكه يستطيع شحنه بشكل سريع و بقوة 120 واط، ويحتوي على المعالج الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 2 ، كما إنه يعمل بنظام تشغيل اندرويد 13 مع أحدث واجهة من شاومي بإصدار MIUI 14 ، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 .

شركة شاومي اطلقت سلسلة Xiaomi 13 عالمياً:



شاومي 13 يبدا من 999€

= 3999 ريال = 1050 دولار



شاومي 13 برو يبدا من 1299€

= 5100 ريال = 1370 دولار



شاومي 13 لايت يبدا من 499€

= 1999 ريال = 533 دولار



(تكلمت عنها بتغريدات سابقة)

راح تتوفر في السعودية قريبا .. قريبا جداً🇸🇦#Xiaomi pic.twitter.com/jNFifJ8G16 — سعودي تقنية 🇸🇦🇸🇦 (@Saudia_taqnia) February 26, 2023

شركة شاومي اطلقت سلسلة Xiaomi 13 عالمياً:



شاومي 13 يبدا من 999€

= 3999 ريال = 1050 دولار



شاومي 13 برو يبدا من 1299€

= 5100 ريال = 1370 دولار



شاومي 13 لايت يبدا من 499€

= 1999 ريال = 533 دولار



نقدر نقول وداعًا جهاز الأيفون

راح تتوفر في السعودية قريبا .. قريبا جداً🇸🇦 pic.twitter.com/QqvBbyRzHX — سلمان الراجحي Salman AlRajhi (@SalmanAlRajhi03) February 26, 2023

مواصفات وسعر شاومي 13 برو بالدولار

مواصفات وسعر شاومي 13 برو بالدولار، يمتلك جهاز شاومي 13 برو مواصفات خيالية، لذا بات الناس تبحث عن مواصفاته وسعره، حيث إن سعره 905 دولارات للهاتف الذي سعته التخزينية 512 جيجابايت، كما إن سعر شاومي 13 برو بالسعودية 2499 ريالا، وهو سعر مناسب للمواطنين بالسعودية نظرا للرواتب العالية التي يتقاضونها جراء عملهم سواء بنظام اليومي أو الشهر.

عيوب شاومي 13 برو- عيوب موبايل Xiaomi 13 Pro

عيوب شاومي 13 برو- عيوب موبايل Xiaomi 13 Pro، دائما المزايا يقابلها عيوب، فليس هناك عيوب مطلقة أو مزايا مطلقة، لذا كما نشرنا مزايا ومواصفات شاومي 13 برو، سننشر أيضا عيوب الهاتف الجديد، إذ إنه لا يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري، كما إنه لا يدعم الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن، وزنه ثقيل نسبيا مع بروز كبير للكاميرا الخلفية، ضعف اداء الكاميرا الأمامية "السيلفي".