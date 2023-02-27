الديك: السفارة تتابع غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الإثنين 27/2/2023، إن سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا تتابع مأساة غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية مع السلطات المختصة، للتأكد إن كان على متنه أي من مواطنينا.

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة أن المعلومات الأولية المتوفرة من شرطة صقلية تفيد العشرات من المهاجرين الذين كانوا على متنه في عداد الغرقى والمفقودين، وأن الشرطة الإيطالية أنقذت العشرات أيضاً.

وتواصل السفارة متابعاتها للتأكد من جنسيات الغرقى والمفقودين والحصول على معلومات مؤكدة بشأنهم.