رافضاً اعتقاله التعسفي: الشيخ عدنان يواصل معركته ضد السجان

يواصل الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 27 /2/2023، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث بعد العشرين، رفضًا لاستمرار اعتقاله التعسفي.

ويقبع الشيخ عدنان، في زنازين معتقل الجلمة ويعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

تعرض الأسير عدنان للاعتقال ثلاث عشرة مرة في سجون الاحتلال، أمضى خلالها 8 سنوات، وخاض عدة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وأعلن الأسير عدنان الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 23 يوماً، حيث داهمت منزله وعبث بمحتوياته قبل اعتقاله.