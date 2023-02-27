بالفيديو والصور آثار الدمار الهائل الذي خلفه المستوطنون في نابلس

اعتدى مستوطنون بحماية مشددة من جيش الاحتلال، الليلة الماضية، على الفلسطينيين وممتلكاتهم ببلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت صوراً ومقاطع فيديو، حجم الدمار الكبير الذي خلفه المستوطنون إثر الاعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في حوارة.

وبيّنت المشاهد، أن المستوطنين أقدموا على حرق مركبات ومنازل وورشات ومصانع المواطنين في بلدة حوارة.

فيما أعلن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين نفذوا، الليلة الماضية، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأوضح دغلس في تصريح صحفي، أن يوم أمس شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بجروح.

وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات.

وتابع أن بلدة بورين شهدت إحراق بركس وحظيرة أغنام وثلاث مركبات، ومحاولة احراق أحد المنازل، فيما شهدت بلدة عصيرة القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.

























