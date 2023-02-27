ما سبب اسلام الاب هيلاريون هيجي- من هو الأب هيلاريون هيجي، زخمت مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها بخير يتحدث عن اسلام القس الأمريكي هيلاريون هيجي، بعد أن نطق الشهادتين، وهو ما أثار فرحة عارمة للمسلمين جميعا، وحزن شديد للفئة المسيحية كون أن أحد رجالهم قد اعتنق الدين الإسلامي، لذا قرر المسلمين البحث عن حقيقة اسلام الأب هيلاريون هيجي، ولماذا أسلم في هذا الوقت، وأعلن عن إسلامه على العلن، كل هذه الأسئلة سنجيب عليها فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة.

هل أسلم الأب هيلاريون هيجي رسمياً؟

هل أسلم الأب هيلاريون هيجي رسمياً؟ القس الأمريكي الشهير هيلاريون هيجي أعلن عن اسلامه رسميا، هذا الإعلان سبب فرحة عارمة للمسلمين جميعا، بينما عبر المسيحيين عن حزنهم الشديد كونهم فقدا واحد من أهم رجالاتهم، حيث قال جملته الشهيرة بعدم أسلم، وهي" لم يكن لدي خيار آخر سوى قول "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله"، حيث أكمل حديثه قائلا، كنت أتمتع بمهنة واهدة ككاهن، وكنت محبوبا جدا من النصارى والمسيحيين، لكن قناعاتي كانت دائما مختلفة وهي حبي واقتناعي بالدين الإسلامي.

الحمدلله رب العالمين

خبر قوي في اوساط الكنيسة الامريكية اليوم :



إسلام "الأب هيلاريون هيجي" و هو كاهن أمريكي بارز ! pic.twitter.com/FheBU1Q5lz — GGMU 🔴⚫️ ™️ (@officialahmed78) February 25, 2023

من هو الاب هيلاريون هيجي؟

من هو الاب هيلاريون هيجي؟ مئات الآلاف من المسلمين يبحثون عن حقيقة اسلام القس الأمريكي الشهير الأب هيلاريون هيجي، ليتأكدوا من الأخبار المتداولة عن اسلامه ونطقه بالشهادتين، خاصة وأنه احد أشهر الأقسة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لذا كان الإعلان عن اسلامه بمثابة صدمة كبرى للطائفة المسيحية ككل وليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، وعن اسلام هيلاريون هيجي وسيرته الذاتية فهو، هيلاريون هيجي قسيس وراهب كاثوليكي، امريكي الجنسية، ولد في الثمانينات من القرن الماضي، العمر في العقد الرابع، اشتهر بعد اعتناقه الدين الاسلامي يوم 25 فبراير 2023، كان هيلاريون هيجي مسيحي كاثوليكي، مشهور في الولايات المتحدة الامريكية، شغل العديد من المناصب في الكنيسة الكاثوليكية.

أعلن القس الكاثوليكي الشرقي للولايات المتحدة ، الأب هيلاريون هيجي ، أنه اعتنق الإسلام واتخذ اسم سعيد عبد اللطيف في مقال نشره بعنوان "العودة إلى الوطن". pic.twitter.com/TlRGyyCx5P — ‏Ayda News (@AydaNews) February 26, 2023

سبب اسلام هيلاريون هيجي

سبب اسلام هيلاريون هيجي، أصاب الطائفة المسيحية حزنا شديدا كبيرة وصدمة شديدة، بعدما أعلن الأب هيلاريون عن اسلامه بشكل علني ونطق الشهادتين على الملأ، حيث كشف القس الأمريكي هيلاريون هيجي أنه لم يكن لديه خيار آخر سوى “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وقد تغيرت قناعاته لذلك أسلم، وبهذا نكون قد نشرنا تفاصيل اسلام القس الأمريكي الأب هيلاريون هيجي.