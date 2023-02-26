نتنياهو يوجه صفعة لقمة العقبة: البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيستمر

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم. الأحد عبر حسابه على تويتر إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، لا يوجد ولن يكون هناك أي تجميد".

من جانبه، قال رئيس الوفد الإسرائيلي الى العقبة، مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إنه "وخلافا للتقارير والتغريدات حول الاجتماع ، ليس هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، ستشرعن الحكومة تسع بؤر استيطانية (عشوائية) وستصادق على 9500 وحدة سكنية جديدة الضفة الغربية".

وشدد على أنه "لا يوجد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي (الأقصى) وليس هناك قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية .

وفي ذات السياق أكدت حكومة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال القمة الأمنية التي عقدت في العقبة استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.