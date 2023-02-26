العاروري يدعو للنفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه

دعا الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الاحد جماهير شعبنا المرابط في فلسطين المحتلة إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين دعمًا وإسنادًا لبلدة حوارة ومحيطها، والتي ثأرت للشهداء والجرحى.

و قال العاروري في تصريح له: "اليوم .. يوم شرف السلاح، وإن المقاومة هي سبيلنا نحو رد العدوان والعربدة الصهيونية، والدفاع عن حقوقنا المسلوبة وصون مقدساتنا وفي مقدمتها مسرى رسول الله المسجد الأقصى المبارك".

و تتعرض عدة بلدات في مدينة نابلس لهجوم وحشي من قبل قطعان المستوطنين و قوات الاحتلال، حيث أحرقوا عدداً من منازل المواطنين، كما أدى العدوان على نابلس لارتقاء شهيد، و إصابة اكثر من مئة مواطناً بجروح.