الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال المسؤولية عن عدوان المستوطنين في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:15 م
26 فبراير 2023
القيادي طارق عز الدين.
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أدان المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين عدوان قطعان المستوطنين على أهلنا في بلدة حوارة بنابلس بحماية قوات الاحتلال.

و اعتبر عز الدين في تصريح له مساء اليوم الاحد عدوان قطعان المستوطنين على أبناء شعبنا في بلدة حوّارة شرق نابلس جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية هذا التصعيد.

و أكد عز الدين أن هذا الارهاب المنظم والعربدة التي ينفذها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال سيرتد عليهم بمزيد من المقاومة، التي ستقطع الأيادي التي تمتد على أبناء شعبنا.

و دعا عز الدين أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، والرد على هذه الجرائم البشعة لردعهم عن هذا الإرهاب المنظم ضد شعبنا في كل مكان.

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