الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال المسؤولية عن عدوان المستوطنين في نابلس

أدان المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين عدوان قطعان المستوطنين على أهلنا في بلدة حوارة بنابلس بحماية قوات الاحتلال.

و اعتبر عز الدين في تصريح له مساء اليوم الاحد عدوان قطعان المستوطنين على أبناء شعبنا في بلدة حوّارة شرق نابلس جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية هذا التصعيد.

و أكد عز الدين أن هذا الارهاب المنظم والعربدة التي ينفذها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال سيرتد عليهم بمزيد من المقاومة، التي ستقطع الأيادي التي تمتد على أبناء شعبنا.

و دعا عز الدين أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، والرد على هذه الجرائم البشعة لردعهم عن هذا الإرهاب المنظم ضد شعبنا في كل مكان.