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بالفيديو
مستوطنون يحرقون كراجاً للسيارات في حوارة جنوب مدينة نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 م
26 فبراير 2023
مستوطنون يحرقون كراجاً للسيارات في حوارة جنوب مدينة نابلس.
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