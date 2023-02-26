بالفيديو مستوطنون يحرقون كراجاً للسيارات في حوارة جنوب مدينة نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 م
26 فبراير 2023
هجوم المستوطنين في حوارة
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مستوطنون يحرقون كراجاً للسيارات في حوارة جنوب مدينة نابلس.

 

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