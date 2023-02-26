د. الهندي: اجتماع العقبة أمني بامتياز واختبار لمدى استعداد السلطة للانخراط بمواجهة المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، الاجتماع في العقبة أمني بامتياز وباختصار هو اختبار لمدى استعداد السلطة للانخراط في مواجهة المقاومة تحت ذريعة محاربة (الإرهاب) والعودة لما يسمى التنسيق الأمني ووضع آليات لمتابعة ذلك بإشراف أمريكي مباشر.

وقال الهندي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "أي حديث عن خطوات أحادية ولو بشكل مؤقت أو عن عملية سياسية هو لغو تبدده الوقائع على الأرض ويبدده تمسك العدو ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية وشرعنة البؤر الاستيطانية التسع".

وأضاف عضو المكتب السياسي "للجهاد": "السلطة بقبولها هذه التفاهمات تثبت مجدداً أنها رهينة للشراكة مع العدو وأنها لا تملك أي خيارات أو بدائل".