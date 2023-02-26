"مهجة القدس": الأسير محمد ستيتي من جنين يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، مساء اليوم الأحد، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمد عبد الله محمد ستيتي (22 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

جاء ذلك بعد أن أنهى الأسير ستيتي مدة محكوميته البالغة 28 شهرًا و17 يومًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت "مهجة القدس"، في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير ستيتي بتاريخ 10/10/2020م؛ ووجهت له تهمة إطلاق نار على حاجز "الجلمة" الاحتلالي والقيام بأعمال مقاومة ضد جنود الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد ستيتي ولد بتاريخ 18/02/2001م؛ وهو أعزب، وأُفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وتقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمد ستيتي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

