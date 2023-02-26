مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل المواطنين بين حاجزي "زعترة" و"حوارة" جنوب نابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، مركبات ومنازل المواطنين الفلسطينيين على امتداد الشارع الرئيسي بين حاجزي "زعترة" و"حوارة" جنوب نابلس.

وذكرت القناة 12 العبرية: بأن المستوطنون احتشدوا قرب حاجز "زعترة" في نابلس للاتجاه في مسيرة احتجاجية نحو موقع عملية "حوارة "جنوب نابلس".

وكانت صدرت عدة دعوات شبابية، مساء اليوم الأحد، للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة الساعة السادسة مساءً قرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الدعوات الشبابية صدرت في أعقاب دعوة المستوطنين للتظاهر قرب حاجز "حوارة" جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وفي ذات الإطار، قام مستوطنون بإحراق منزل المواطن بلال سمير عيسى عصايرة وخزان المياه في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ويُشار إلى أن منذ يوم أمس يقوم مستوطنون متطرفون بعمليات حرق لسيارات المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في هجمة صهيونية شرسة ضد أهالي قرى مدينة نابلس.