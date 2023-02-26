بالفيديو والصور 390 إصابة.. مستوطنون يحرقون عشرات منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس

أحرق مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين فلي بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنون أحرقوا حوالي 35 منزل بشكل كامل من منازل المواطنين و100 سيارة بالإضافة لحرق 40 منزلاً بشكل جزئي، في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما صدحت مكبرات الصوت في المساجد بمناشدة المواطنين للتصدي للمستوطنين.

وفي وقتٍ سابق، اعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: بأن 400 مستوطن تظاهروا في حوارة - وقاموا بإحراق 30 مركبة فلسطينية وأكثر من 10 منازل مما أدى لإصابة العشرات".

وبدوره، قال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 390 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في حوارة جنوب نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على 3 سيارات إسعاف".

كما استشهد شاب خلال اعتداءات المستوطنين على المواطنين في بلدة زعترة قرب نابلس.

وقالت قناة كان العبرية: "إن عدد المستوطنين المشاركين في الهجوم على حوارة يقدر بالمئات، وهو عدد كبير وغير مسبوق في مثل هذه الأحداث".

ومن جانبه، قال مراسل قناة كان العبرية إيتاي بلومنتال: إن بلدة حوارة تبدو الليلة وكأنها ساحة معركة".

وذكرت القناة 12 العبرية: بأن المستوطنون احتشدوا قرب حاجز "زعترة" في نابلس للاتجاه في مسيرة احتجاجية نحو موقع عملية "حوارة "جنوب نابلس".





وكانت صدرت عدة دعوات شبابية، مساء اليوم الأحد، للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة الساعة السادسة مساءً قرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الدعوات الشبابية صدرت في أعقاب دعوة المستوطنين للتظاهر قرب حاجز "حوارة" جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وفي ذات الإطار، قام مستوطنون بإحراق منزل المواطن بلال سمير عيسى عصايرة وخزان المياه في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ويُشار إلى أن منذ يوم أمس يقوم مستوطنون متطرفون بعمليات حرق لسيارات المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في هجمة صهيونية شرسة ضد أهالي قرى مدينة نابلس.

ويعتزم جيش الاحتلال الليلة، فرض حصار على مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة في أعقاب العملية التي أدت لمقتل مستوطنين قرب مفترق "حوارة".

وأفادت مصادر عبرية: "بأن جيش الاحتلال يناقش في المشاورات الأمنية المنعقدة الآن فرض حصار على مدينة نابلس يبدأ مساء اليوم الأحد".

وكان قد قتل مستوطنان، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.







