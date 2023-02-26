إعلام عبري: مسؤولون إسرائيليون شاهدوا لحظة وقوع عملية حوارة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن أن مسؤولين "إسرائيليين" كانوا متواجدين لحظة وقوع عملية إطلاق النار وسط بلدة حوارة داخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

وحسب الإعلام العبري، فإن رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل" كان متواجد لحظة وقوع العملية التي تمت ضد مركبة يتواجد بها مستوطنين.

وقال رئيس مجلس هذه المستوطنة لصحيفة "يديعوت احرنوت": "شاهد العملية وقع إطلاق النار وكانت خلفي تمامًا، بدا الأمر مروعًا، كان إطلاق النار من مسافة قريبة جدًا".

وعلى إثر ذلك، أغلقت قوات الاحتلال المنتشرة، حواجز مدينة نابلس كافة، في إطار تطويقها من أجل العثور على المنفذ المطارد.