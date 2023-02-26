جيش الاحتلال ينـــاقش فرض حصـــار على مدينة نابلس

يناقش جيش الاحتلال، في هذه الأثناء، فرض حصار على مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة في أعقاب العملية التي أدت لمقتل مستوطنين قرب مفترق "حوارة".

وأفادت مصادر عبرية: "بأن جيش الاحتلال يناقش في المشاورات الأمنية المنعقدة الآن فرض حصار على مدينة نابلس يبدأ مساء اليوم الأحد".

وكان قد قتل مستوطنان، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مقاوم أطلق النار على مركبة مستوطنين بواسطة سلاح ناري على طريق 60 قرب نابلس، وانسحب بسلام، فيما وصلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان وقامت بعمليات تمشيط.