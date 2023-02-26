"الجهاد": عملية حوارة جاءت وفاءً لثأر لدماء الشهيدين محمد الجنيدي وحسام اسليم.

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت لمقتل مستوطنين.

إليك بيان حركة الجهاد الإسلامي كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

مباركة عملية نابلس البطولية

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة.

إننا نؤكد أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، وتبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة.

إن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية