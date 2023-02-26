الداخلية تعلن كشف جديد عن أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح   

أعلنت وزارة الداخلية والآمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وعن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023.

وأوضحت داخلية، في بيان لها، أن الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/8) هنـــــــا ، الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8) هنـــــــــــا.

ودعت المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مؤكدةً على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الداخلية، إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كما وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما ودعت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، منوهةً على أنه "لن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته".