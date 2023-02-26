مسؤول في "حماس": الاحتلال يعيش في مأزق تاريخي وجرائمه لن تجلب له إلا الدماء

أكد علي العامودي، رئيس الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" في غزة، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني "لن تجلب له إلا الدماء في كل كيانه المؤقت، والمقاومة هي الأمل نحو التحرير والعودة"، موضحًا أن الكيان المحتل يعيش "مأزقًا تاريخيًا" لا سيما بعد معركة "سيف القدس" صيف العام الماضي.

وشدّد العامودي، خلال كلمة له في مسيرة طلابية نظمت، اليوم الاحد، في مدينة غزة، على أنّ هذا المأزق يدفع الفلسطينيين للتمسك أكثر بثورته ومقاومته، قائلاً : "هذا الواقع يدفعنا لأن نتمسك أكثر بثورتنا ومقاومتنا".

وحتشد طلبة غزة في المسيرة التي جاءت رفضًا لقمة العقبة برعاية أمريكية ودعم عربي، و "تجديدًا للعهد والبيعة والوعد لأسرانا البواسل الذين يواجهون عدوان الاحتلال".

وقال العامودي: إن "الشعب الفلسطيني في كل الساحات يخوض اليوم غمار المواجهة وهو بحاجة أكثر للوحدة"، وتابع: "الفلسطينيين يواجه بكل شجاعة هذه الحكومة الفاشية التي تسعى إلى تكريس وقائع القتل والهدم والاستعمار منذ احتلال شعبنا عام 1948م".

وأضاف أنّ منطق القوة والقتل والتدمير سيرتد في وجه الاحتلال بركان ثورة وغضب على جميع انتهاكاته.

ودعا العامودي، إلى مزيد من الوحدة في ميدان المقاومة الفلسطينية، والشباب الثائر لمقارعة المحتل بكل الوسائل المتاحة.

ويعقد، اليوم، لقاء يجمع بين السلطة في رام الله والمخابرات الأردنية والمصرية في العقبة بالأردن، برعاية أمريكية وبدعم عربي، بهدف خنق المقاومة وملاحقة المقاومين وكتائبهم في الضفة الغربية المحتلة.

وجوبه هذا اللقاء برفض فصائلي وشعبي، واعتبراه أنه يكرس لوجود الاحتلال على ارض فلسطينيين ويشجعه في ارتكاب مزيد من الدماء.