د. الحساينة: إقرار قانون "إعدام الأسرى" تجاوز خطير يؤكد على إرهاب كيان الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور يوسف الحساينة، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، أن نية الاحتلال مناقشة مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، يؤكد أنه كيان إرهابي بامتياز، قائمٌ على اغتصاب الحقوق، والإرهاب، والقتل، وبث الكراهية، ونشر التعصب والعنصرية.

وقال د. الحساينة في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعتزم الاحتلال اليوم إقرار قانون (إعدام الأسرى)، والذي يشكل تجاوزاً خطيراً وتعدياً صارخاً على القوانين والاتفاقيات الدولية".

وشدد على أن الإقرار المتوقع لذلك القانون، يعتبر شرعنة لقتل الأسرى، وإعلان رسمي تتبناه حكومة العدو بالقتل، إلى جانب السياسات المتبعة من قبل الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة، والمتمثلة بسياسة "الإهمال الطبي" والتجارب الصحية المحرّمة دولياً، والتي تعني بوضوح "القتل البطيء" للأسرى.

وأضاف: "إن إقرار هذا القانون الإجرامي، سوف يشعل بالتأكيد غضباً شعبياً ومقاوماً في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وعلى حكومة العدو أن تتحمل تبعات ذلك، لأن شعبنا ومقاومته الباسلة لن تترك أسرانا فريسة سهلة للعدو المجرم".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، والذي تقدم به عضو الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ملك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أنه "بعد ذلك سيتم طرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولية في الجلسة العامة للكنيست، يوم الأربعاء القادم".