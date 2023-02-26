بالصور ندوة إعلامية توصي بتعزيز الرواية الفلسطينية عبر السرد الرقمي لمواجهة الدعاية الصهيوأمريكية

نظّم مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي UCMT - فلسطين، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، ندوة إعلامية بعنوان: "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز السردية الرقمية في القضايا الدولية، شارك فيها عدد من المختصين في الإعلام الرقمي وأكاديميين في مجال الإعلام، بحضور ثلة من الصحفيين، وإدارة المختص في الإعلام الاجتماعي سائد حسونة.

وناقشت الندوة، تحيز منصات التواصل الاجتماعي العربية في القضايا الدولية المختلفة، وكيفية صناعة التأثير في القضايا المهمة والمختلفة، إضافة إلى كيفية صناعة الحملات الإعلامية المؤثرة، وسبل التعامل مع التحيز الرقمي، وتجاوزه قانونياً وحقوقياً.

من جانبه قال صانع المحتوى الرقمي المتخصص أحمد شحادة: "إن الإعلام العربي موجه لكي يتعامل مع القضايا الدولية بما يتناسب مع الرواية الأمريكية "والإسرائيلية"، بعيداً عن الواقعية.

من جهته، قال أستاذ الإعلام في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المهندس محمد نصار: "إن السرد الرقمي يخدم بأسلوبه السلس سهولة وصول الحدث إلى القراء بشكل واضح وسهل وموجز، خاصة وأن الجمهور بات يحب قراءة الموجزات ولا يحب الإطالة، داعيا إلى استخدام هذا الأسلوب في إبراز قضايا الأسرى وجميع الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة على الشعب الفلسطيني على السطح لتصل إلى الجمهور العربي والعالمي بسلاسة ووضوح.

وأضاف الأكاديمي نصار في مداخلة له، أن السرد القصصي الرقمي تشكل حديثاً من خلال خبرات الإعلاميين، وبدأ بالتنامي بعد ذلك إلى أن وصل لما هو عليه، مشيراً إلى أنه من أهم الأشكال الصحفية التي يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية في مواجهة الدعاية "الإسرائيلية"، في حال تناوله بالقوالب السليمة والسرد الصحيح.

واستعرض الأكاديمي نصار، كيفية استخدام السرد الرقمي الصحيح على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم القضية الفلسطينية في مواجهة التحديات والدعاية الإسرائيلية، وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العربي والدولي.

وأوصت الندوة، بضرورة الاهتمام بتعزيز السردية في القضايا الدولية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز الرواية الفلسطينية عبر السرد الرقمي الواضح في مواجهة الرواية الصهيو أمريكية.













































