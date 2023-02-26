خلال بيان عسكري ..ماذا قالت كتائب "شهداء الأقصى" للمشاركين في قمة العقبة ؟

وصفت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني "فتح"، المشاركين في قمة العقبة من السلطة بـ"الخائنين لدماء الشهداء، والقابلين بالمهانة والخضوع للاحتلال"، مشككة في كونهم "ممثلين للشعب الفلسطيني".

وقالت خلال بيان عسكري "خسئتم و خاب ظنكم بأن تقرروا مصيرنا و مصير مقاومتنا الممتدة في كل فلسطين، و خاب مسعاكم بإذن الله".

وتابعت: "ما أنتم إلا حفنة من الخزي و العار، لا قمة ترفعكم و لا تبقي على مناصبكم".

وأكدت في ختام بيانها: "لن تكسر عزيمتنا، و سنواجه أشكال الإخضاع التي تدرسونها، ولبئس ما تدرسون وتخططون، فلقد دفنكم شعبنا المقاوم العظيم وأنتم أحياء".

من المقرر أن تُعقد في الأردن اليوم قمة "العقبة" أو ما وصفها البعض بقمة العار، وخاصة أنها قمة أمنية بحته بمشاركة أطراف عربية و"إسرائيلية" برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن تهدئة الأوضاع في الضفة ، مقابل بعض الامتيازات للسلطة وفقا للتسريبات الصحافية .