الذهب في غزة بين الارتفاع والانخفاض ...والسبب؟

أكد ياسر حبوب رئيس نقابة الصاغة للذهب في غزة اليوم الأحد 26/2/2023 ، أسعار الذهب في غزة تشهد تذبذباً بشكل طفيف وبسيط ويعد طبيعيًا.

وبين أن الوضع نتيجة الوضع الاقتصادي السيء تسبب ذلك بعزوف المواطنين عن شراء للذهب في القطاع وأدى ذلك إلى انخفاض في سعر الذهب.

وأوضح أن هناك صناعات ذهب خارجية تكلفتها عالية، وتكلفة التصنيع والنقل من الخارج ترتفع وكلها تكون على المستهلك.

واعتبر أن سبب تذبذب أسعار الذهب في العالمي يعود لحدوث الحروب والأحداث والاضطرابات العالمية وعدم اتفاق اليابان مع الصين وحرب أوكرانيا، كل هذه مؤثرات تجعل سوق الذهب العالمي غير مستقر.