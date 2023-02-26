الشيخ عزام : قمة العقبة ستفشل كما فشلت كل المؤامرات ضد شعبنا

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 26/2/2023 أن مشاركة السلطة في قمة العقبة لا يخدم السلطة ولا الشعب الفلسطيني, إنما المستفيد الأكبر هو الكيان الصهيوني.

وقال الشيخ عزام تعقيباً على انعقاد قمة العقبة برعاية أمريكية :"هذا الاجتماع هو استنساخ لما سبقه من اجتماعات على مدى السنوات الماضية نهايتها الفشل" ، معتبراً أن ما يجري اليوم هو إعطاء العدو مزيداً من الوقت لاستمراره في ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا.

وشدد على أن القمة ستفشل كما فشلت كل المؤامرات ضد شعبنا، موضحاً أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مقاومته ونضاله.

ويشار إلى أن قمة أمنية تعقد اليوم في العقبة برعاية أمريكية ومشاركة الأردن ومصر والاحتلال "الإسرائيلي" والسلطة الفلسطينية ، وسط تسريبات أن القمة ستبحث طرق القضاء على المقاومة في الضفة وسط إدانة فلسطينية وعربية واسعة .